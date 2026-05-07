Mersin Ziraat Odası Başkanı Musa Yılmaz, beraberindeki yönetim kurulu üyeleriyle 4 Mayıs'ta Toroslar ilçesinin yüksek rakımlı bölgelerinde etkili olan kar nedeniyle kiraz ve şeftali bahçelerinin zarar gördüğü Değnek, Sadiye, Arslanköy, Tırtar ve Yavca mahallelerinde üreticilerle bir araya geldi.

Tarım alanlarını gezen heyet, zarar gören alanlarda incelemelerde bulundu.

İncelemelerinin ardından Yılmaz, gazetecilere, etkili olan kar yağışı nedeniyle bölgedeki birçok kiraz ve şeftali ağacındaki file korumalarının zarar gördüğünü söyledi.

Bölgede hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü ifade eden Yılmaz, "Ne yazık ki bir doğal afetle karşı karşıya kaldık. Çiftçilerimiz, bu afetten görmüş oldukları zararın altından kalkabilecek durumda değiller. Tarım teşkilatlarımız hasar tespit çalışmalarına başladılar. Daha net bilgiyi sonra vereceğiz ama tahmini 5 mahallemizde 1000-1500 dönüm arazide zarar olduğunu söyleyebiliriz." dedi.

Yılmaz, bölgede zarar gören file sisteminin yenilenmesi için çiftçilere destekte bulunulması gerektiğini belirtti.

Üreticilerden Zekeriya Doğan da yaklaşık 50 dönümlük file sistemlerinin zarar gördüğünü vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bizim en büyük derdimiz tesisle ilgili. Rekolte düşüşü çok önemli olmamakla birlikte ağaçlarımızda da kırılanlar var. Onlar da çok mühim değil ama tesislerimiz sıkıntılı. Tesislerin kurulumu pahalı. Her yıl ödenen taksitleri var. Dolayısıyla bizim beklediğimiz destek tesislerimizle ilgili. Vatandaşın ve çiftçinin mağduriyetinin giderilmesini istiyoruz. Özellikle tesislerimizin yenilenmesi konusunda taleplerimiz var."

Toroslar ilçesinde 4 Mayıs'ta yüksek rakımlı bölgelerde yağan kar nedeniyle beyaza bürünen Değnek, Sadiye Arslanköy, Tırtar ve Yavca mahallelerindeki kiraz ve şeftali bahçeleri zarar görmüş, doluya karşı önlem amacıyla kurulan koruma fileleri yıkılmış, bazı ağaçlar da kırılmıştı.