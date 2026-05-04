Yaz mevsiminin habercisi olan mayıs ayına girilmesine rağmen ülke genelinde etkili olan soğuk ve karlı hava, Mersin’de de etkisini gösterdi.

Sahil kesiminde etkili olan yağmur, kentin yüksek kesimlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Teyakkuzda bekleyen Mersin Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi ile Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, kar yağışından dolayı kapanan yolları açmak için Gülnar, Erdemli, Çamlıyayla ve Toroslar ilçelerine bağlı yüksek rakımlı yerlerde çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Ekipler, Toroslar ilçesine bağlı Değnek, Arslanköy, Tırtar, Ayvalı, Yavca, Sadiye ve Alanyalı ile Erdemli ilçesine bağlı Sorgun, Hacıalanı, Akpınar ve Kuşluca ile Mut ilçesine bağlı Hacıahmetli, Darboğaz ve Tozlu mahalle yollarında da kar temizleme ve yol açma faaliyetlerini sürdürürken, Çamlıyayla ilçesinde de ise kar küreme faaliyetlerini devam ettiriyor.

Büyükşehir Belediyesi Toroslar’da 35 personel 15 iş makinesi, Erdemli’de 4 personel 4 iş makinesi, Mut ilçesinde ise 1 araç ve 1 personel ile çalışma yapıyor.