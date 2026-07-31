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Kaynak: İHA

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, sosyal medya platformları üzerinden yürüttükleri dijital denetimler sırasında kural ihlali yapan bir aracı saptadı. Mezitli ilçesindeki İnönü Bulvarı üzerinde makas atarak seyreden ve Kale Kavşağı'ndan kuzey yönüne doğru ilerleyen minibüsün tehlikeli yolculuğu kameralara yansıdı.

Sosyal mecrada paylaşılan görüntülerin ardından hızlıca takibata geçen trafik polisi, araç sürücüsü Y.G.’yi kısa sürede yakaladı.

Kuralları hiçe sayan sürücü Y.G. hakkında, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 46/2-g maddesi gereğince toplam 90 bin TL tutarında idari para cezası uygulandı. Cezai işlemin yanı sıra sürücünün ehliyetine geçici süreyle el koyan ekipler, söz konusu minibüsü ise 2 ay boyunca trafikten menetti.

Konuya ilişkin açıklama yapan Mersin Emniyet Müdürlüğü; kent genelinde toplum huzurunu bozan, trafik güvenliğini riske atan ve kural tanımayan tüm sürücülere karşı denetim faaliyetlerinin aralıksız ve kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.