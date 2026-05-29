Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezleri, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava hazırlanan öğrencilere yönelik anlamlı bir etkinlik gerçekleştirdi. Eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmek amacıyla çalışmalarını sürdüren belediye, yoğun bir hazırlık dönemini geride bırakan öğrenciler için Kent Orkestrası'nın sahne aldığı bir motivasyon konseri düzenledi. Mersin Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Sergi Sarayı’nda organize edilen eğlencede, öğrenciler merkezi sınav öncesinde moral depolayıp stres atma imkanı buldu.

Öğrencilerin akademik başarılarının yanı sıra psikolojik durumlarını, kaygı ve stres yönetimlerini de yakından takip eden kurs merkezleri, konser öncesinde bilgilendirici bir panele ev sahipliği yaptı. MERCİ Öğrenci Danışmanlık Merkezi uzmanları tarafından gerçekleştirilen sunumda, aday öğrencilere sınavdan önceki son günleri nasıl değerlendirmeleri gerektiği anlatılarak, sınav anında stresle baş etme yöntemleri hakkında ipuçları aktarıldı.

Etkinliğe dair açıklamalarda bulunan Eğitim Öğretimi Destekleme Kurs Merkezleri Koordinatörü Duygu Çeviker, öğrencilerin geleceği için tüm bilişsel süreçlerin akademik desteklerle beslendiğini ifade etti. Bu süreçte motivasyonun en az dersler kadar önemli olduğuna değinen Çeviker, şu bilgileri verdi:

"Akademik sürece ek olarak sosyal etkinliklerle sınav sürecinde motivasyonlarını artırmaya çalışıyoruz. Aynı zamanda aile bağlarımız da çok kuvvetli. Ev ziyaretleri ve veli görüşmeleriyle ailelerimizi sürekli bu sürecin içine dahil ediyoruz. Konser öncesinde MERCİ Öğrenci Danışmanlık Merkezimizden bir rehber öğretmenimiz kısa bir sunum gerçekleştirdi. Ardından da kent orkestramızın güzel müzikleriyle eğlendiler. 15 kurs merkezimizden yaklaşık 500 öğrencimiz ile motivasyon etkinliği gerçekleştirmiş olduk."

Yıl boyunca kurs merkezlerinde eğitim alan öğrenciler, düzenlenen organizasyon ve sağlanan eğitim imkanları hakkında memnuniyetlerini şu sözlerle dile getirdi:

Türkan Hız: "Sınavlarıma çalışıyorum ve iyi hissediyorum. Konser çok güzel ve eğlenceli geçiyor. Arkadaşlarımızla birlikte katıldık. Katkıları için öğretmenlerime çok teşekkür ederim."

Mislina Şimşek: "Heyecanlı bir süreç geçirdik. Kurslarımız da bu konser de harika. Şarkılar mükemmeldi. Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer’e ve öğretmenlerimize çok teşekkür ederim."

Mustafa Ali Er: "Çok üzüldüğüm ve zorlandığım zamanlar oldu. Lise hayatı nasıl geçecek diye korkum var. Böyle bir süreçte konser güzel oldu. Herkeste ayrı bir enerji var. Herkese içtenlikle teşekkür ederim."

Bedi Gündüz: "Sınava az zaman kala stresimiz arttı. Öğretmenlerimiz çok yardımcı oluyor. Konserde çok eğlendik. Sanatçılara ve öğretmenlere teşekkür ediyorum."

Asel Olgar: "İleride antrenörlük hedefliyorum. Konser çok güzeldi. Çok eğlendik ve başka arkadaşlarımızla tanıştık. Öğretmenlerime çok teşekkür ederim. Hepsi hem çok eğlenceliydi hem de onlarla çok öğretici bir yıl geçirdik."