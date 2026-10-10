Kaynak: İHA

Tarihi Karacaoğlan Çınaraltı Parkı'nda festival kapsamında düzenlenen en iyi zeytinyağlı yemek yarışmada çeşitli kategoriler belirlendi. Zeytinli içli sıkma, zeytinyağlı kısır ile zeytin ve zeytinyağlı börülce salatası kategorisinde yapılan yarışmanın jüriliğini ise Mutfak Sanatları ve Gastronomi Sanatları Federasyonu (MUKAFED) üyeleri gerçekleştirdi. Zeytinyağlı yemek yarışmasının sıcak kategorisinde birinciliği Münire İlgili, ikiciliği Gönül Kiraz ve üçüncülüğü ise Eyüp Pekduran kazandı. Finale kalanlara para ödülü verildi.

'TADI GERÇEKTEN ÇOK GÜZEL'

Federasyon şefi jüri üyesi Mustafa Polat, Mut'ta etkinliklere katılımın yüksek olmasından mutluluk duyduklarını belirterek, "Mut'ta üretilen zeytinyağının bu kadar hafif olduğunu bilmiyorduk. Tadı, kokusu gerçekten çok güzel. Yarışmacıların yaptıkları yemeklerde seçim yaparken gerçekten zorlandık. Çünkü hepsi birbirinden güzeldi" diye konuştu.