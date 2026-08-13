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Kaynak: İHA

Mersin Orman Bölge Müdürü Zafer Kızıl, Bölge Müdür Yardımcısı Zeynel Öztürk ve şube müdürleriyle birlikte Mersin Mut Orman İşletme Müdürlüğü’ne bir çalışma ziyareti gerçekleştirdi. Ziyaret kapsamında bölgede sürdürülen ormancılık faaliyetleri kapsamlı şekilde ele alındı.

Mut Orman İşletme Müdürlüğü’nde düzenlenen değerlendirme toplantısında, işletmenin sorumluluk sahasında yürütülen projeler ve mevcut faaliyetler hakkında Bölge Müdürü Zafer Kızıl’a detaylı sunum yapıldı.

Toplantının tamamlanmasının ardından heyet, Selamlı Mahallesi’nde bulunan gelir getirici tür ağaçlandırma sahasına geçti. 2021 senesinde kura usulüyle orman köylülerine tahsis edilen ve 2022 yılında kurulumuna başlanan zeytin ağaçlandırma alanını gezen Kızıl, burada orman köylüleriyle bir araya geldi. Fidanların gelişim durumunu ve sahadaki son çalışmaları yerinde gözlemleyen Kızıl, yetkililerden bilgi aldı. Yapılan bu ağaçlandırma hamleleriyle orman köylülerinin hane ekonomilerine katkı sunulmasının amaçlandığı vurgulandı.

Programın son bölümünde Ömerağa deposunu ziyaret eden Bölge Müdürü Kızıl, burada muhafaza edilen barkodlu emvallerin istif, tasnif ve standardizasyon aşamalarını denetledi. Üretim alanlarından depoya kadar olan sürecin titizlikle takibine değinen Kızıl, ürünlerin standardizasyon işlemlerinin mevzuata uygun, doğru ve güvenilir biçimde tamamlanmasının kritik önem taşıdığını belirtti.