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Kaynak: AA / DHA / İHA

Mersin'de kayıp ihbarı acı haberle sonuçlandı. Çamlıyayla ilçesinde kendisinden haber alınamayan 64 yaşındaki kadın, jandarma ekiplerinin yürüttüğü arama çalışmaları sırasında evinin yakınındaki su kuyusunda ölü bulundu.

EŞİ KAYIP İHBARINDA BULUNDU

Olay, Çamlıyayla ilçesine bağlı Sarıkoyak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eşi T.T.'den uzun süre haber alamayan M.T., durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirerek yardım istedi.

İhbarın ardından bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri, kadını bulmak için çalışma başlattı.

CANSIZ BEDENİ SU KUYUSUNDA BULUNDU

Ekiplerin yaptığı arama sırasında 64 yaşındaki kadının cansız bedeni, evinin yakınında bulunan su kuyusunda bulundu.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kadının cenazesini kuyudan çıkararak sağlık ve jandarma ekiplerine teslim etti.

OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Kadının cenazesi, ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Jandarma ekipleri, olayın nasıl meydana geldiğinin belirlenmesi için geniş çaplı inceleme başlattı.