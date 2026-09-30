Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: İHA

Şakirgülmen Mahallesi'nde sabun ve deterjan gibi ürünler imal edilen fabrikanın bir bölümünde henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı.

İhbar sonrası olay yerine Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ile Orman İşletme Müdürlüğü, AFAD, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Fabrikanın çevresinde önlem alan ekipler, alevlere müdahale etti.

Ekiplerin çalışması sonucu yangının söndürüldüğü fabrikada soğutma işlemi yapıldı. Çalışmaları takip eden Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, ekiplerden bilgi aldı.