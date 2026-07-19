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Kaynak: AA

Mersin’in Erdemli ilçesinde polis ekiplerine mukavemet gösterdikleri ve karakol binasının camını kırdıkları iddia edilen 4 şüpheli tutuklandı.

KİMLİK KONTROLÜNDE GERGİNLİK ÇIKTI

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Kızkalesi sahilinde yapılan denetim sırasında bazı şüpheliler kimliklerini ibraz etmeyi reddetti. Bu durum üzerine ekiplerle şüpheliler arasında gerginlik yaşandı.

KARAKOL CAMINI KIRDILAR

İddiaya göre ekiplere mukavemette bulunan şüpheliler, olayın devamında karakol binasının camını kırdı.

4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Olayın ardından çalışma başlatan jandarma ekipleri, 4 zanlıyı gözaltına aldı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.