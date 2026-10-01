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Kaynak: İHA

Mersin’in Tarsus ilçesinde Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu’nda tarım işçilerini taşıyan minibüs ile 2 tırın çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı.

Kaza, otoyolun Damlama mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, tarım işçilerini taşıyan minibüs ile 2 tırın karıştığı kazada, araçlarda bulunan ve aralarında çocukların da olduğu 11 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri gönderildi. Sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

Kaza nedeniyle otoyolda kontrollü geçiş sağlanırken, ulaşımda zaman zaman aksamalar meydana geldi.

Kazaya ilişkin soruşturmanın sürdüğü bildirildi.