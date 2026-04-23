Mersin’de uyuşturucu ticaretine yönelik yürütülen operasyon kapsamında polis ekipleri önemli miktarda kokain ele geçirdi. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Toroslar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışması sonucu, uyuşturucu madde ticareti ve sevkiyatı yaptığı tespit edilen şahıslara yönelik harekete geçildi.

Teknik ve fiziki takip sonrası belirlenen bir iş yerine baskın düzenleyen ekipler, narkotik dedektör köpeği eşliğinde arama gerçekleştirdi. Yapılan incelemelerde 5 paket halinde toplam 5 kilo 872 gram kokain bulundu.

Operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Emniyet yetkilileri, toplumun huzurunu tehdit eden uyuşturucu satıcılarına karşı mücadelenin aralıksız devam edeceğini vurguladı.