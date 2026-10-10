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Kaynak: DHA

Mersin'de Pozantı-Tarsus Otoyolu'nun Damlama mevkisinde meydana gelen trafik kazası, aynı aileden iki kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlandı.

Muzaffer Bolat'ın kullandığı hafif ticari araç, seyir halindeki TIR'a arkadan çarptı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışanların itfaiye ekiplerince çıkarılmasının ardından yapılan kontrolde, Eyüp Bolat (55) ile eşi Meşude Bolat'ın (50) yaşamını yitirdiği belirlendi. Ağır yaralanan oğulları Muzaffer Bolat ise hastaneye kaldırıldı.

Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.