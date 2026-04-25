Mersin genelinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince konaklama tesisleri ve araç kiralama firmalarına yönelik kapsamlı denetim gerçekleştirildi.

386 EV VE 215 FİRMA KONTROL EDİLDİ

Asayiş Şube Kimlik Belirleme Büro Amirliği koordinesinde yürütülen uygulamaya 47 ekip ve 136 personel katıldı. Denetimlerde 386 günübirlik kiralık ev ile 215 araç kiralama firması incelendi.

FARKLI İHLALLERE PARA CEZASI

Denetimlerde;

- 1 araç kiralama firmasına GPRS bulundurmaması nedeniyle 180 bin 429 TL

- 2 konaklama tesisine anlık veri göndermemeleri nedeniyle 170 bin 874 TL

- 4 tesise çalışan kimlik bildirimi yapmamaları nedeniyle 29 bin 868 TL

idari para cezası uygulandı.

TOPLAM CEZA 381 BİN TL’Yİ AŞTI

Yapılan kontroller sonucunda 7 işletmeye toplam 381 bin 171 TL idari para cezası kesildi.

DENETİMLER SÜRECEK

Yetkililer, kamu düzeni, güvenlik ve kayıt dışılıkla mücadele kapsamında denetimlerin aralıksız devam edeceğini bildirdi.