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Kaynak: İHA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarıların ardından, kuvvetli rüzgar ve fırtına, Mersin’in Silifke ilçesinde kendini gösterdi. Fırtına sebebiyle vatandaşlar zor anlar yaşarken bazı bölgelerde ağaçlar devrildi.

AĞAÇLAR ARAÇLARIN ÜZERİNE DEVRİLDİ!

Devrilen ağaçlardan ikisi ise, araçların üzerine düşerek maddi hasara neden oldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerlerine sevk edilen belediye ve itfaiye ekipleri, araçların üzerine devrilen ağaçları kaldırma çalışması yaptı.

BİR TEKNE KIYIYA VURDU!

Sahilde demirli bulunan bir yelkenli tekne ise, dalga ve rüzgârın etkisiyle sürüklenerek kıyıya vurdu. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, teknede maddi hasar meydana geldi.

Olumsuz hava şartlarının bir süre daha etkisini devam ettirmesinin beklendiği ifade edildi .