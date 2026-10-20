Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: İHA

Mersin'in Mezitli ilçesinde uyuşturucu ticaretine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında bir fırına operasyon düzenlendi. İş yerinde yapılan aramada, arka bölümdeki bir dolabın çekmecesine saklanmış binlerce uyuşturucu hap bulundu.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmaya Mezitli İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri katıldı.

FIRININ ARKA ODASINDA BULUNDU

Uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen şüphelilere yönelik çalışmaların ardından Mezitli'de belirlenen fırına baskın yapıldı. Operasyon sırasında iş yeri sahibi M.N.A. gözaltına alınırken, narkotik köpeğinin de katılımıyla fırında detaylı arama gerçekleştirildi.

Ekipler, iş yerinin arka bölümünde bulunan ve televizyon ünitesi olarak kullanılan dolabın alt çekmecesinde uyuşturucu haplar buldu.

4 BİN 800 UYUŞTURUCU HAP ELE GEÇİRİLDİ

Polis ekiplerinin yaptığı incelemede, çekmecede bulunan 4 bin 800 uyuşturucu hapın toplam ağırlığının 1 kilo 920 gram olduğu belirlendi. Ele geçirilen uyuşturucu maddelere el konulurken, gözaltına alınan fırın sahibi M.N.A. işlemleri için emniyete götürüldü.

FIRIN SAHİBİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen M.N.A., çıkarıldığı mahkemece "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.