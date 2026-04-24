Mersin’in Erdemli ilçesinde meydana gelen trafik kazası korku dolu anlara neden oldu. D-400 karayolunda hafif ticari araç ile çarpışan otomobil, savrularak refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.

Kaza, Akdeniz Mahallesi Çamlık mevkisinde meydana geldi. Antalya’dan Mersin yönüne ilerleyen E.Ç. yönetimindeki hafif ticari araç, aynı istikamette seyreden M.B.Ş. idaresindeki otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil, refüjde bulunan direğe çarparak iki parçaya ayrıldı.

Kazanın şiddetiyle aydınlatma direği devrilirken, hafif ticari araç ise yaklaşık 100 metre ileride refüje çıkarak ağaca çarpıp durabildi.

İki sürücünün de aralarında bulunduğu 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçlarda sıkışan yaralılar ekiplerin çalışmasıyla çıkarıldıktan sonra ambulanslarla Erdemli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.