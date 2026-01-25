Tarsus ilçesindeki D400 kara yolu kenarındaki gönderde dalgalanan dev Türk bayrağı, sert rüzgâr yüzünden kopup yola savruldu.

Bayrağı fark eden sürücüler hemen durarak harekete geçti. İki sürücü otomobillerinden inip bayrağı yerden kaldırdı, dikkatle katlayıp güvenli bir noktaya bıraktı ve durumu yetkililere bildirdi.

O bölgede bir süre bekledikten sonra yollarına devam ettiler.

Bu anlamlı görüntüler cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Sosyal medya kullanıcıları yaşananları şu yorumlarla duygu yüklü paylaştı: “Yüreğinize sağlık can abilerim”, “Helal olsun”, “Evelallah bizde ezan dinmez bayrak inmez”, “Bu bayrağı oluştururken kan verdik, korumak için gerekirse kan alırız”.