Mersin’de emekliler, yoğun yağışa rağmen talepleri için eylem yaptı.

2021 Tüm Emekliler Sendikası Mersin Şube Başkanı Hüseyin Kurt eylemde yaptığı konuşmada " Bizler kimseden sadaka istemiyoruz. Sabredecek halimiz, dayanacak takatimiz kalmadı. Hak edişimizi istiyoruz. Alana kadar da sokaklardan ayrılmayacağız" dedi.

'EMEKLİLER ZAVALLI DEĞİL'

Mersin'de şiddetli yağmura rağmen emekliler sokaklara çıktı. Yenişehir ilçesinde Gazi Mustafa Kemal Bulvarında bir araya gelen emekliler adına konuşan 2021 Tüm Emekliler Sendikası Mersin Şube Başkanı Hüseyin Kurt açıklamasında şunları ifade etti:

"Bu yaşımızda, bu yağmurda çamurda sokağa çıkıyorsak bir sebebi var. Kiralarımızı ödeyemediğimiz yerde bize 'susun', 'evinizde oturun' diyorlar. Bizim aldığımız maaş kiraya yetmiyorsa, köşe başlarında çay simit satmak zorunda kalırsak, inşaatlarda gece bekçiliği yapmak zorunda kalırsak, bizler, emeklilerin sesi sendikacılar olarak evde oturma şansımız yok. Bizler emeklilerin sesini duyurana kadar durmayacağız. Umarım iktidar emeklilerin sesini duyar ve insanca yaşam koşullarını sağlarlar.

Emeklilik sisteminde köklü değişiklik hazırlığında olduğunu duyurup nabız yokluyorlar. Neymiş köklü değişiklik? Bundan sonra aylık esasına göre değil, hane gelirine göre ihtiyaç odaklı gelir bağlanması sistemine geçiş çalışması yapıyorlarmış. Emeklilerin yararına gibi görünen bu anlatı başka bir tuzak barındırıyor. Bu, emekliliği sosyal hak olmaktan çıkarıp muhtaçlığa göre yardım sistemine geçiştir. Kabul etmiyoruz. Tekrar ediyoruz, emekli gariban, biçare, dilsiz, ne verilirse ona razı olacak zavallı değildir. Şimdi bu emekliden aldıklarınızın üzerine oturup onu yek ekmeğe muhtaç duruma getiremezsiniz. Hem böyle bir hakkınız yok hem de biz buna izin vermeyeceğiz. Bizler kimseden sadaka istemiyoruz. Sabredecek halimiz, dayanacak takatimiz kalmadı. Hak edişimizi istiyoruz. Alana kadar da sokaklardan ayrılmayacağız."