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Kaynak: İHA

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, yaş almış vatandaşların sosyal hayata daha aktif katılmalarını sağlamak amacıyla yürüttüğü projelere hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda Tarsus, Erdemli, Yenişehir, Mezitli ve Halkkent Emekli Evi üyeleri için Erdemli'deki Kumkuyu Halk Plajı'nda özel bir deniz etkinliği düzenlendi. Etkinlik alanında buluşan emekliler; denize girip güneşlenirken, gün boyu müzik ve oyunlar eşliğinde akranlarıyla sohbet ederek keyifli vakit geçirdi.

SOSYAL VE KÜLTÜREL FAALİYETLER SÜRECEK

Düzenlenen organizasyona dair açıklamalarda bulunan Mersin Büyükşehir Belediyesi Halkkent Emekli Evi Sorumlusu Çağdaş Yeter, amaçlarının yaş almış bireylerin yaz sıcaklarında denizden ve güneşten en iyi şekilde faydalanmasını sağlamak olduğunu belirtti. Yeter, şunları kaydetti:

"Yaz sıcaklarında serinleyerek denizin, güneşin ve plajın tadını çıkarıyoruz. Birlikte oyun havaları eşliğinde güzel, keyifli zamanlar geçiriyoruz. Emekli evlerimizde sadece bu tür geziler değil; sağlık taramaları, sinema, tiyatro ve kültürel faaliyetler de düzenliyoruz. Emekli büyüklerimizin sosyal yaşamlarına katkı sunmak amacıyla çalışmalarımız aralıksız devam edecek."