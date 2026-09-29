Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: İHA

Mezitli Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yapılan çalışma kapsamında, mahalle muhtarlarıyla yapılan görüşmeler doğrultusunda belirlenen 65 yaş üstü vatandaşlar hastaneye getirildi.

Uzman hekimler tarafından detaylı göz muayenesinden geçirilen vatandaşların sağlık hizmetine erişimi sağlandı.



Çalışma kapsamında bugüne kadar 40 vatandaşın göz muayenesi yapılırken muayenelerde 12 vatandaşa katarakt teşhisi konuldu.

Bu vatandaşlardan 6’sının ameliyat olması gerektiği ifade edildi. Ayrıca 21 vatandaşın göz ölçümleri yenilenerek yeni gözlük numaraları belirlenirken, 7 vatandaşa sarı nokta teşhisi konuldu.



