

İlçeye bağlı kırsal mahallelerden Yeniyurt, Veyselli ve Tapureli’de etkili olan şiddetli dolu yağışı, tarım arazilerinde ciddi hasara yol açtı. Özellikle Yeniyurt Mahallesi’nde yaklaşık 20 dakika boyunca devam eden dolu nedeniyle fasulye ekili alanlar, domates seraları ile birlikte kivi, badem, armut ve üzüm bahçeleri zarar gördü.

Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara, doludan etkilenen üç mahalleyi ziyaret ederek çiftçilerle bir araya geldi. Tarım alanları, seralar ve bahçelerde incelemelerde bulunan Kara, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. Başkan Kara açıklamasında, “Yeniyurt, Veyselli ve Tapureli mahallelerimizde dolu yağışı nedeniyle mağduriyet yaşayan çiftçilerimizi ziyaret ettik. Belediye olarak vatandaşlarımızın yanında olmaya ve yaraların sarılması için çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Yeniyurt Mahalle Muhtarı Ertuğrul Tat ise dolunun özellikle domates ve fasulye üretim alanlarında büyük kayıplara neden olduğunu belirterek, tüm üreticilere geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Öte yandan, Yeniyurt, Veyselli ve Tapureli mahallelerinde Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin hasar tespit çalışmalarına başladığı bildirildi.