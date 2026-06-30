Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: AA

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, sosyal medya üzerinden gerçeği yansıtmayan ikinci el ürün ilanları paylaşarak dolandırıcılık yaptığı değerlendirilen şüphelilere operasyon gerçekleştirildi.

Operasyon sonucunda 6 zanlı gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 10 cep telefonu, 10 SIM kart, 2 hard disk ile bir USB bellek ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı, 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.