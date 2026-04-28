Mersin-Karaman kara yolunda seyir halindeki mermer yüklü tırın, yapımı devam eden kaçış rampasına çarpması sonucu büyük bir trajedi yaşandı. Tırın dorsesinden savrulan dev mermer kütleleri, o esnada yol kenarında park halinde bulunan işçi minibüsünün üzerine devrildi.

Kaza, D-715 kara yolu Burunköy mevkisinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Karaman yönünden Mut istikametine gitmekte olan Y.G. yönetimindeki 42 AZN 478 plakalı ham mermer yüklü tır, kontrolünü kaybederek henüz inşaat aşamasındaki kaçış rampasına çarptı. Çarpmanın şiddetiyle tırın kasasındaki tonlarca ağırlıktaki mermer blokları, yol kenarında bekleyen işçi minibüsünün üzerine fırladı.

Mermerlerin altında kalarak adeta kağıt gibi ezilen minibüsteki işçilerden Zafer Gezer (38), olay yerinde feci şekilde can verdi. Kazada tır şoförü Y.G. ile minibüste bulunan diğer işçiler B.Ç. ve M.T.D. yaralandı.

Olay Yeri Müdahalesi: İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Mut Devlet Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı.

Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından Zafer Gezer’in cenazesi otopsi yapılmak üzere Mut Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri, kazanın meydana geliş şekliyle ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.