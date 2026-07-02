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Kaynak: AA / DHA / İHA

İlçeye bağlı Batıkent Mahallesi'ndeki bir sitede bulunan daireden çevreye yayılan yoğun ve kötü kokular, mahalle sakinlerinin şikayetine neden oldu. Vatandaşların durumu bildirmesi üzerine ekipler harekete geçti. Evde, çeşitli ebatlarda fideler, eski kıyafetler, halılar, kullanılmaz haldeki mobilyalar ve yığınla atık malzeme olduğu belirlendi.

Tahliye ve temizlik çalışmaları, zabıta müdürlüğü ve temizlik işleri müdürlüğü, ilçe sağlık müdürlüğü, ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri ve mahalle muhtarının katılımıyla koordineli bir şekilde yapıldı.

5 KAMYON ÇÖP ÇIKARILDI

Kurul kararına istinaden eve giren temizlik ve zabıta ekipleri, adresten tam 5 kamyon dolusu kullanılmayan eski ev eşyası ve çöp vasfındaki atık malzeme çıkardı. Kamyonlar dolusu çöpün boşatılmasının ardından, hem ev hem de sitenin çevresi olası salgın hastalıklara ve haşerelere karş dezenfekte edildi.