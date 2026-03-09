Mersin Limanı’nda çevreyi kirlettiği tespit edilen bir gemiye milyonlarca liralık ceza kesildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen denetimler kapsamında, limana demirlemiş bir geminin kirli balast deşarjı yaptığı belirlendi. Yapılan tespit sonrası gemiye 13 milyon 187 bin 913 TL idari para cezası uygulandı ve gemi rıhtıma bağlandı.

Denetimlerin, 2024 yılının Kasım ayında devreye alınan Elektronik Gemi Denetleme Sistemi (EGDS) sayesinde gerçekleştirildiği bildirildi. Sistem aracılığıyla denizi kirleten gemiler tespit edilerek gerekli müdahale ve yaptırımlar uygulanıyor.

“DENİZLERİMİZİ KORUMAK HEPİMİZİN SORUMLULUĞU”

Konuyla ilgili açıklama yapan Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekili ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, denizlerin korunması konusunda kararlı olduklarını vurguladı.

Seçer, teknolojik imkanlarla yürütülen denetimlerin çevre ihlallerine karşı önemli bir rol oynadığını belirterek şu ifadeleri kullandı: “Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak denizimizi koruma konusunda kararlıyız. Teknolojinin sağladığı imkânlarla yürüttüğümüz denetimler sayesinde denizi kirleten hiçbir ihlale göz yummayacağız. Denizlerimizi korumak hepimizin ortak sorumluluğudur.”

7 YILDA 99 GEMİYE CEZA KESİLDİ

Öte yandan Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamaya göre, 2019 yılından bu yana denizi kirlettiği belirlenen 99 gemiye toplam 360 milyon 439 bin 537 TL idari para cezası uygulandı.

Yetkililer, deniz kirliliğine karşı denetimlerin aralıksız şekilde sürdürüleceğini belirtti.