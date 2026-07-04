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Kaynak: İHA

Alınan bilgiye göre, Anamur Cumhuriyet Başsavcılı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Narkotik birimler tarafından uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde çalışma yapıldı

Ekiplerin ortak ve planlı çalışmasıyla Anamur, Bozyazı ve Aydıncık ilçelerinde uyuşturucu madde kullanan çok sayıda şüpheli belirlendi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik 31 adrese eş zamanlı baskın gerçekleştirildi. Baskında 26 şahıs yakalandı.



Adreslerde yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda esrar, kenevir, kenevir tohumu ve sentetik ecza ile ruhsatsız tabanca, şarjör ile mermiler ele geçirildi. Ruhsatsız tabanca çelik kasadan çıkarken, yeni filizlenen kenevirler ise kanatlı hayvan kümesinden bulunması dikkat çekti.



Yakalanan 26 şahıs hakkında uyuşturucu madde kullanmak adli işlem yapıldığı, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.