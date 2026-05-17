Akdeniz ilçesine bağlı Mahmudiye Mahallesi sakinlerinin artan kötü koku ve bölgede çoğalan haşere şikayetleri, belediyeyi harekete geçirdi. Akdeniz Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ile Zabıta Müdürlüğü ekipleri, şikayete konu olan müstakil evde inceleme başlattı.

Yapılan incelemelerde, evin iç bölümlerinin ve avlusunun uzun süredir biriktirilen katı atıklarla tamamen dolduğu, adım atacak yer kalmadığı tespit edildi.

HALK SAĞLIĞI VE YANGIN RİSKİ TEHDİT ALTINDAYDI

Biriken çöplerin ağır kokuya neden olduğu, haşere ve kemirgenler için uygun üreme alanı oluşturduğu belirlendi. Atıkların türü ve miktarı nedeniyle bölgede ciddi bir yangın riski oluştuğu vurgulandı.

TONLARCA ATIK İŞ MAKİNELERİYLE TAHLİYE EDİLDİ

Evin içindeki atık miktarının insan gücüyle temizlenemeyecek boyutta olması üzerine, operasyona iş makineleri dahil edildi.

Atıklar önce kontrollü şekilde evin dışına çıkarıldı. Kepçeler yardımıyla kamyonlara doldurulan tonlarca çöp, bertaraf merkezine nakledildi. Boşaltılan ev ve çevresi, halk sağlığını korumak amacıyla ilaçlanarak dezenfekte edildi.

Uzun süredir koku ve kirlilikle mücadele eden mahalle sakinleri, yapılan operasyonun ardından temizlenen alan için belediye ekiplerine teşekkür ederek rahat bir nefes aldıklarını dile getirdi.