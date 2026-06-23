Kaynak: İHA

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Tömük Kadın ve Çocuk Atölyesi, kadınların ekonomik özgürlüklerini kazanmalarına ve istihdama katılmalarına öncülük etmeye devam ediyor. Dikişten dokumaya, aşçılıktan yabancı dile kadar geniş bir yelpazede ücretsiz eğitim imkanı sunan atölye, bu kez hobi olarak başladığı yolda kendi işinin patronu olan bir kadının başarı hikayesine ev sahipliği yaptı.

803 SAATLİK PROFESYONEL EĞİTİM

Ev hanımı ve 2 çocuk annesi olan Havvanur Benli, internette gördüğü bir ilan üzerine atölyenin kuaförlük kursuna kayıt yaptırdı. Çevresinin "Yapabilir misin?" sorusuna "Deneyeceğim" diyerek yanıt veren Benli, süreç içerisinde yeteneğini keşfetti. Hafta içi her gün devam eden 803 saatlik profesyonel eğitim programını başarıyla tamamladı. Sektördeki son trendleri, saç kesiminden bakım tekniklerine kadar bir kuaför salonunda ihtiyaç duyulan tüm uzmanlık adımlarını usta eğitmenlerden öğrendi.

ANNE DERSE, ÇOCUK OYUN ATÖLYESİNE

Havvanur Benli’nin bu başarıya ulaşmasındaki en büyük kolaylıklardan biri de Büyükşehir Belediyesi’nin sunduğu entegre hizmet modeli oldu. Benli, kurs saatlerinde 2 yaşındaki çocuğunu atölye bünyesinde yer alan çocuk oyun bölümüne güvenle bıraktı.

Eğitim sürecini anlatan Benli, "Ben kursa giderken, çocuğumu da atölyenin çocuk oyun bölümüne bıraktım. Kurs çıkışında beraber eve döndük. Böylece ikimiz de eğitim almış ve kendimizi geliştirmiş olduk. Kurs ortamı da çok profesyoneldi; hocalarımız bize bir öğretmen gibi değil, abla-kardeş gibi yaklaştı. Onlardan aldığımız güçle bu işe baş koyduk" diyerek memnuniyetini dile getirdi.

ELVANLI MAHALLESİ’NİN KUAFÖR İHTİYACINI KARŞILADI

Kursu başarıyla bitirip sertifikasını alan Havvanur Benli, stratejik bir adım atarak Mersin’in Erdemli ilçesine bağlı Elvanlı Mahallesi’nde kuaför salonu bulunmadığını fark etti. Kendisi Tömük'te ikamet etmesine rağmen, bu açığı kapatmak adına ilk işletmesini Elvanlı'da hizmete açtı. Kısa sürede mahalle halkının sevgisini ve beğenisini kazanan Benli, işlerinin oldukça iyi gittiğini belirtti.

Kendi işini kurma hayali olan yüzlerce kadına örnek olan Havvanur Benli, "Ben bu imkana biraz hızlı kavuştum ve çok sevinçliyim. İyi ki derslere katılmışım. Büyükşehir Belediyesi bu kursla, birçok kadına olduğu gibi bana da umut oldu" diyerek kadınların sosyal ve ekonomik yaşamda desteklenmesinin önemine vurgu yaptı. Tömük Kadın ve Çocuk Atölyesi, üretmek ve kendi ayakları üzerinde durmak isteyen kadınlara yönelik ücretsiz eğitim etaplarına kararlılıkla devam ediyor.