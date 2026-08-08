Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: İHA

Mersin’in Yenişehir ilçesinde ambulans ile otomobilin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, Çiftlikköy Mahallesi’nde 34. Cadde üzerindeki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kavşakta karşılaşan ambulans ile otomobil henüz belirlenemeyen nedenle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle her iki araç da savrulurken, ambulanstaki 3 sağlık çalışanı ile otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

YARALI HALDE YARDIMA KOŞTULAR

Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde ambulans ile otomobilin çarpıştıktan sonra savrulduğu görüldü.

Kazanın hemen ardından hafif yaralandıkları öğrenilen sağlık çalışanlarının ambulanstan çıkarak otomobilde bulunan kişilerin yardımına koştuğu anlar da kameraya yansıdı.

Polis ekipleri kazanın nedeninin belirlenmesi için inceleme başlattı.