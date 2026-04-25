Erdemli ilçesine bağlı Tabiye Mahallesi Köypınarı Caddesi üzerindeki müstakil bir evde yangın meydana geldi.

YAKINLARI HAREKETSİZ HALDE BULDU

Boyacılık yaptığı öğrenilen 70 yaşındaki Ahad Toyoğlu’ndan haber alamayan yakınları eve geldiklerinde odanın yandığını ve Toyoğlu’nu yerde hareketsiz halde buldu.

SAĞLIK EKİPLERİ HAYATINI KAYBETTİĞİNİ BELİRLEDİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde yaşlı adamın hayatını kaybettiği tespit edildi.

KARBONMONOKSİT ŞÜPHESİ

Yapılan ilk incelemelerde, yangın sonucu oluşan karbonmonoksit gazından zehirlenmenin ölüme neden olduğu değerlendirildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olay yeri inceleme çalışmalarının ardından cenaze Erdemli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı, daha sonra adli tıpa sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.