Mersin’in Erdemli ilçesinde 4 otomobilin karıştığı trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza, Tırtar Mahallesi sınırlarında Mersin-Antalya D-400 Karayolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, E.D. idaresindeki otomobil, aynı şeritte ilerleyen bir araca çarptıktan sonra kontrolden çıkarak karşı şeride geçti. Araç burada 2 otomobile daha çarptı.

1 KİŞİ YARALANDI

Kazada ağır yaralanan sürücü E.D., olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Erdemli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Durumu ağır olan yaralı daha sonra Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.