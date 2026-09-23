Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: İHA

Tarım ve Orman Bakanlığı’nca yürütülen Su Kaynaklarının Balıklandırma Projesi’nin 45. yılı kapsamında Mersin’de balıklandırma çalışması yapıldı.

Kent genelindeki 9 ilçede bulunan 17 göl ve gölete toplam 347 bin yavru sazan bırakıldı. Program kapsamında Toroslar ilçesindeki Güzelyayla Göleti de balıklandırılan alanlar arasında yer aldı.

Güzelyayla Göleti’ndeki çalışmaya Mersin İl Tarım ve Orman Müdürü Erdem Karadağ, Şube Müdürü Yiğit Alaşehir, Toroslar İlçe Müdürü Muttalip Kurt, Güzelyayla Mahalle Muhtarı ve teknik personel katıldı.

Çalışmayla doğal yaşamın korunması, balık popülasyonunun sürdürülebilirliğinin sağlanması ve su ürünleri varlığının gelecek nesillere aktarılması amaçlanıyor.

Yetkililer, göl ve göletlere bırakılan yavru sazanların korunmasının önemine dikkat çekerek vatandaşlar ile amatör balıkçıları avlanma kurallarına uymaya çağırdı.