Olay, merkez Akdeniz ilçesine bağlı Barış Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre markette bulunan çocuklar ayrılmaya hazırlandığı sırada içeri giren M.E., 11 yaşındaki Mehmet Ali D.'yi rafların bulunduğu bölümde sıkıştırdı. Şüpheli, çocuğu tokat ve yumruklarla darbedip yere savurdu. Yaşananlar iş yerinin güvenlik kameralarınca kaydedildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Saldırgan olay yerinden uzaklaşırken, yaralanan çocuk ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında çalışma başlatan polis ekipleri, şüpheli M.E.'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı, bugün adliyeye sevk edildi.
Savcılık sorgusunun ardından "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlamasıyla mahkemeye çıkarılan M.E., Mersin 2. Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak ceza infaz kurumuna gönderildi.