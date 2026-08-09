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Kaynak: AA

Mersin'in Tarsus ilçesinde, hijyen kurallarına aykırı koşullarda taşındığı belirlenen 877 kilogram küçükbaş sakatata el konuldu.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ekipler Yenice mevkisinde bir hafif ticari aracı durdurarak arama gerçekleştirdi.

Yapılan kontrolde araçta bulunan 877 kilogram küçükbaş sakatatın sevk irsaliyesi olmadan ve hijyen kurallarına aykırı şekilde taşındığı tespit edildi.

Araç sürücüsüne idari para cezası uygulanırken, sakatatlar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince imha edildi.