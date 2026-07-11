Kaynak: İHA

Ofisin destek verdiği ilk uzun metraj belgesel olan "Üzümün Mirası", Mersin'in zengin kültürel dokusunu ve tarımsal mirasını beyazperdeye taşıyarak dikkat çekti.

Türkiye Belediyeler Birliği ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in vizyonuyla hayata geçirilen, Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Mersin Sinema Ofisi, kente gelen yapım ekiplerinin çekim süreçlerini kolaylaştırırken Mersin'in ulusal ve uluslararası sinema sektöründe daha görünür hale gelmesine katkı sunuyor.

MERSİN'İ PRODÜKSİYON MERKEZİ YAPMA HEDEFİ

Mersin Büyükşehir Belediyesi, MSO aracılığıyla kentin sinema sektöründeki bilinirliğini artırmayı, ulusal ve uluslararası yapımları Mersin'e çekmeyi ve doğal ile kültürel zenginliklerini sinema aracılığıyla tanıtarak yerel ekonomiye katkı sağlamayı amaçlıyor. Bu kapsamda film, dizi, belgesel ve reklam projelerine destek veren ofis; çekim izinlerinden lojistik organizasyona, uygun mekanların belirlenmesinden kamu kurumları ve sponsorlarla koordinasyona kadar birçok alanda yapım ekiplerine rehberlik ediyor. Böylece yapım süreçlerinin daha hızlı, verimli ve sorunsuz ilerlemesi hedefleniyor.

"YAPIM EKİPLERİNİN İŞLERİNİ KOLAYLAŞTIRIYORUZ"

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığına bağlı Kent Katılımı ve Sivil Toplumla İlişkiler Şube Müdürlüğünde görev yapan Funda İpek Akar, Mersin Sinema Ofisinin kentin sinema sektöründeki potansiyelini ortaya çıkarmak amacıyla kurulduğunu belirtti. Mersin'in doğal güzellikleri ve kültürel değerleriyle önemli bir açık hava platosu niteliği taşıdığını ifade eden Akar, yapım ekiplerine özellikle izin süreçleri, konaklama ve çekim mekanlarının belirlenmesi gibi konularda destek verdiklerini söyledi.

Bugüne kadar 8 projeye destek sağladıklarını, bunlardan 6'sının tamamlandığını aktaran Akar, "Mersin'e gelen film ekiplerinin ihtiyaç duyduğu konularda çözüm ortağı oluyoruz. Destek verdiğimiz projeler arasında ilk uzun metraj belgeselimiz olan 'Üzümün Mirası' da yer alıyor." dedi.

ÇÖMELEK BELGESELLE BEYAZPERDEYE TAŞINDI

Yaklaşık iki yıllık çalışmanın ardından tamamlanan "Üzümün Mirası" belgeselinin çekimleri, Mut ilçesine bağlı Çömelek Mahallesi'nde gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediyesinin Örnek Köy Projesi kapsamında yer alan Çömelek'in, tarımsal üretimin kültür ve sanatla buluştuğu önemli bir örnek olduğunu vurgulayan Akar, bu tür projelerin kırsal bölgelerin film çekimleri için cazip lokasyonlara dönüşmesine de katkı sunduğunu dile getirdi.

Sinema üretiminin kırsal kalkınmayı destekleyen önemli bir unsur olduğuna dikkat çeken Akar, "Beyazperdeyi köylerimize taşıyarak hem üretim ekonomisini hem de yaratıcı ekonomiyi canlandırıyoruz. Tüm yapımcıları ve sinemacıları Mersin'e davet ediyoruz. Amacımız, buraya gelen ekiplerin Mersin'de film çekmenin keyifli, verimli ve kolay bir deneyim olduğunu söyleyerek kentten ayrılması." ifadelerini kullandı.