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İç Anadolu Bölge Sorumlusu/ Metin Kurt / Yeniçağ



Mersin İl Müftüsü Mustafa Topal, Yenişehir İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen personel toplantısında din görevlileri ve Kur’an kursu öğreticileriyle bir araya geldi. Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla önemli mesajlar veren Topal, din görevlilerinin topluma doğru bilgiyi doğru kaynaklardan ulaştırması gerektiğini belirterek, “Her cami, her Kur’an kursu bulunduğu yerde bir kandildir” dedi.

DİN GÖREVLİLERİ YENİŞEHİR’DE BİR ARAYA GELDİ

Mersin İl Müftüsü Mustafa Topal, Yenişehir İlçe Müftüsü Durmuşali Çetmi ile birlikte Yenişehir’de görev yapan din görevlileri ve müftülük personeliyle düzenlenen toplantıda bir araya geldi.

Yenişehir İlçe Müftülüğü koordinasyonunda Hz. Mikdat Camii Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen program, Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Programda ilk olarak Yenişehir İlçe Müftüsü Durmuşali Çetmi tarafından açılış konuşması gerçekleştirildi. Çetmi’nin konuşmasının ardından Mersin İl Müftüsü Mustafa Topal, din görevlilerine hitap etti.

“HER CAMİ VE KUR’AN KURSU BİR KANDİLDİR”

Konuşmasına Camiler ve Din Görevlileri Haftası’nı kutlayarak başlayan İl Müftüsü Mustafa Topal, camilerin ve Kur’an kurslarının toplum hayatındaki önemine dikkat çekti.

Din görevlilerinin yalnızca ibadet hizmetlerinin yürütülmesinde değil, topluma doğru bilgi ulaştırılması ve manevi rehberlik konusunda da önemli sorumluluklar üstlendiğini ifade eden Topal, görev yapılan her bölgenin ihtiyaçlarının dikkate alınması gerektiğini belirtti.

Topal, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

“Her cami, her Kur’an kursu bulunduğu yerlerde bir kandildir. Buralarda görev yapan din görevlilerimiz, Kur’an kursu öğreticilerimiz bulunduğu bölgeyi her anlamda aydınlatmalı. Doğru bilgiyi doğru kaynaklardan halkımızın istifadesine sunmalıyız.”

“HALKIMIZ BİZLERİ TAKİP EDİYOR”

Din görevlilerinin toplum üzerindeki etkisine de dikkat çeken Topal, görev yapan personelin davranışlarıyla da örnek olması gerektiğini vurguladı.

Toplumun din görevlilerini yalnızca görevleri sırasında değil, günlük hayatın içerisinde de takip ettiğini belirten Topal, din hizmetlerinin güven ve sorumluluk bilinci içerisinde yürütülmesinin önemine işaret etti.

Topal, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Halkımız her daim sizleri, bizleri takip edip, sizleri, bizleri taklit ediyor. Bizler bir anlamda yaşadığımız toplumun örneği, önderiyiz. Halkımızın gönlündeki yerimizi koruyalım.”

DOĞRU BİLGİ VURGUSU

Toplantıda öne çıkan başlıklardan biri de din hizmetlerinde doğru bilginin doğru kaynaklardan aktarılması oldu.

Müftü Topal, din görevlilerinin topluma ulaştırdığı bilgilerin güvenilir kaynaklara dayanmasının önemini vurgularken, cami ve Kur’an kurslarının aynı zamanda toplumun doğru dini bilgiye ulaşabileceği önemli merkezler olduğuna dikkat çekti.

Bu kapsamda din görevlilerinin görev yaptıkları bölgelerde vatandaşlarla sağlıklı iletişim kurmaları, toplumsal ihtiyaçlara duyarlı olmaları ve yürüttükleri hizmetlerde güven unsurunu korumaları gerektiği mesajı verildi.

CAMİLER VE DİN GÖREVLİLERİ HAFTASI MESAJI

Toplantının önemli başlıklarından biri de Camiler ve Din Görevlileri Haftası oldu.

Müftü Topal, hafta dolayısıyla din görevlilerinin yürüttüğü hizmetlerin önemine dikkat çekerek, camilerin yalnızca ibadet edilen mekânlar olmadığını, aynı zamanda toplumun birlik, dayanışma ve manevi değerler etrafında buluştuğu önemli merkezler olduğunu ifade etti.

Din görevlilerinin de bu anlayış doğrultusunda görev yaptıkları bölgelerde toplumsal bağların güçlendirilmesine katkı sunmaları gerektiği mesajını verdi.

PERSONELİN GÖRÜŞ VE DEĞERLENDİRMELERİ DİNLENDİ

Yenişehir’de gerçekleştirilen personel buluşması, İl Müftülüğü ile ilçe teşkilatı ve din görevlileri arasındaki iletişimin güçlendirilmesi açısından da önem taşıdı.

Toplantıda din hizmetlerinin sahadaki uygulamaları, görev sorumlulukları ve vatandaşlarla iletişim gibi konuların ele alındığı bildirildi.

İlçe müftülüğü bünyesinde görev yapan personelin bir araya geldiği program, aynı zamanda kurum içi iletişim ve istişare açısından da bir buluşma niteliği taşıdı.

VALİ ATİLLA TOROS’UN SELAMLARINI İLETTİ

Mersin İl Müftüsü Mustafa Topal, konuşmasının sonunda Mersin Valisi Atilla Toros’un selamlarını din görevlilerine iletti.

Topal’ın Yenişehir’de gerçekleştirdiği personel buluşması, din görevlilerine yönelik mesajların yanı sıra kurumlar arası iletişim ve sahadaki din hizmetlerinin değerlendirilmesi açısından da dikkat çekti.

“ÖRNEK VE ÖNDER OLMA” VURGUSU

Mersin İl Müftüsü Mustafa Topal’ın konuşmasında özellikle doğru bilgi, topluma örnek olma, din hizmetlerinde güven ve camilerin toplumdaki rolü başlıkları öne çıktı.

Topal’ın, din görevlilerini görev yaptıkları bölgelerde yalnızca dini hizmetleri yerine getiren kişiler olarak değil, aynı zamanda topluma doğru bilgi ve manevi rehberlik sunan sorumluluk sahibi görevliler olarak değerlendirdiği mesajı öne çıktı.

Yenişehir’de gerçekleştirilen buluşma, Camiler ve Din Görevlileri Haftası kapsamında din hizmetlerinin toplumla daha güçlü bir iletişim içerisinde yürütülmesine yönelik değerlendirmelerin paylaşıldığı bir program olarak tamamlandı.