Mersin Limanı’nda uyuşturucu kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonda büyük miktarda sentetik ecza ele geçirildi. Gümrük Muhafaza, Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü takipli çalışmalar kapsamında, yurtdışından gelerek yeniden yurtdışına gönderilmesi planlanan bir sevkiyat mercek altına alındı.

Geçici depolama alanında bulunan 50 kolide yapılan kontrollerde, toplam 280 bin adet pregabalin etken maddeli sentetik ecza tespit edildi. Ele geçirilen ürünlere el konulurken, olayla ilgili Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.