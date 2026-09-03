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Kaynak: İHA

Trafik kazası, Erdemli ilçesine bağlı Arslanlı Mahallesi sınırları içerisindeki Mersin Erdemli-Karaman Ayrancı kara yolunda gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, M.V. idaresindeki otomobil, Arslanlı-Kösereli kavşağına geldiği sırada aniden yola fırlayan bir başka araçla karşılaştı. Sürücü M.V., diğer araca çarpmamak amacıyla ani bir direksiyon hamlesi yaptı. Manevranın etkisiyle savrularak direksiyon hakimiyeti kaybolan otomobil, yoldan çıkarak devrildi ve ters döndü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye derhal sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Sürücü, çevredeki vatandaşların müdahalesiyle bulunduğu yerden çıkarıldı. Olay yerine ulaşan sağlık görevlileri, kazayı hafif sıyrıklarla atlatan sürücüye ilk tıbbi müdahaleyi gerçekleştirdi.

Emniyet güçleri yaşanan kazayla ilgili inceleme başlattı.