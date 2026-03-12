Mersin’in Yenişehir ilçesinde belediyeye ait yemek dağıtım noktasından et kavurma alan bir vatandaş, tabağında yabancı bir cisim olduğunu fark etmesi üzerine şikayette bulundu. Şikayet üzerine Mersin İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından başlatılan incelemede yapılan ilk değerlendirmelerde ürün içerisinden çıkan cismin yarış atlarına takılan elektronik kimlik çipi olduğu belirlendi.

LABORATUVARDA ANALİZ EDİLDİ

Olayın ardından Mersin Büyükşehir Belediyesine ait aşevinde 4 Şubat 2026 tarihinde resmi denetim yapıldı. Denetimlerde 3 Şubat ve 4 Şubat tarihlerinde üretilen kavurmadan numuneler alınarak Mersin Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü'ne gönderildi. Laboratuvar analizleri olayı doğruladı. Sonuçlarda her iki numunede de tek tırnaklı hayvan eti tespit edildi.

213 KİLO KAVURMA İMHA EDİLDİ

Analiz sonuçlarının ardından aşevinde 4 Şubat 2026 tarihinde üretilen 213 kilogram kavurma imha edildi. Aşevine et tedarik ettiği belirtilen işletmelerden de numuneler alınarak inceleme yapıldı ancak bu numunelerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.

BAKANLIĞIN TAĞŞİŞ LİSTESİNDE YAYIMLANDI

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan kontrollerin ardından söz konusu işletme “Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar” listesinde kamuoyuna duyuruldu. Öte yandan yetkililer hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulduğu öğrenildi.