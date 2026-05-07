Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) toplam rezervleri, 1 Mayıs haftasında gerileme kaydetti. Açıklanan haftalık para ve banka istatistiklerine göre, rezervler bir önceki haftaya kıyasla 5 milyar 569 milyon dolar azalarak 165 milyar 483 milyon dolara indi.

DÖVİZ REZERVLERİNDE SERT DÜŞÜŞ

TCMB verilerine göre, brüt döviz rezervleri söz konusu haftada 4 milyar 351 milyon dolar azalış gösterdi. 24 Nisan’da 60 milyar 951 milyon dolar seviyesinde bulunan döviz rezervleri, 1 Mayıs itibarıyla 56 milyar 600 milyon dolara geriledi.

ALTIN REZERVLERİ DE GERİLEDİ

Aynı dönemde altın rezervlerinde de düşüş yaşandı. Altın rezervleri 1 milyar 218 milyon dolar azalarak 110 milyar 101 milyon dolardan 108 milyar 883 milyon dolara indi.

TOPLAM REZERVLERDE DÜŞÜŞ SÜRÜYOR

Böylece Merkez Bankası’nın toplam rezervleri, 171 milyar 52 milyon dolar seviyesinden 165 milyar 483 milyon dolara gerileyerek haftalık bazda önemli bir kayıp verdi. Rezervlerdeki bu düşüş, piyasalarda yakından izleniyor.