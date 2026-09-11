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Kaynak: AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), reel ve finansal sektör temsilcileri ile uzmanlardan oluşan 67 katılımcıyla gerçekleştirdiği eylül ayı Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Açıklanan veriler, piyasanın orta vadeli enflasyon, döviz ve büyüme beklentilerindeki güncellemeleri göz önüne serdi.

ENFLASYON BEKLENTİSİNDE YÖN YUKARI

Anket sonuçlarına göre, piyasanın fiyat artışlarına ilişkin temkinli duruşu sürdü. Bir önceki ankette yüzde 2,08 olan eylül ayı TÜFE artış beklentisi bu dönemde yüzde 2,12’ye yükseldi. Yıl sonu Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) beklentisi ise yüzde 29,43 seviyesinden yüzde 29,61’e çıktı.

Uzun vadeli tahminlerde de yukarı yönlü revizeler dikkat çekti. 12 ay sonrası TÜFE artış beklentisi yüzde 23,69’dan yüzde 23,70’e çıkarken, 24 ay sonrası beklenti yüzde 18,03’ten yüzde 18,32 seviyesine tırmandı.

DOLAR/TL’DE YIL SONU DÜŞÜŞÜ, 12 AY SONRASINA ARTIŞ

Döviz kuru tarafında karışık bir seyir izlendi. Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 51,6567 seviyesinden 51,5716’ya geriledi. Buna karşın 12 ay sonrası dolar/TL tahmini 57,4278’den 58,6049 seviyesine yükseldi.

BÜYÜME BEKLENTİSİ DÜŞERKEN CARİ AÇIK SINIRLI GERİLEDİ

Türkiye ekonomisinin büyüme temposuna ilişkin tahminlerde aşağı yönlü güncelleme yapıldı. Cari yıl için Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) büyüme beklentisi yüzde 3’e gerilerken, gelecek yıl için büyüme tahmini yüzde 4’ten yüzde 3,9’a indirildi.

Dış denge tarafında ise yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi 50,2 milyar dolardan 50,1 milyar dolara çekildi. 2027 yılı cari açık öngörüsü de 44,44 milyar dolardan 44,37 milyar dolara geriledi.

FAİZ ADIMLARINDA KADEMELİ İNDİRİM BEKLENTİSİ

TCMB'nin politika faizine ilişkin ilk toplantı beklentisi yüzde 37 olarak kayıtlara geçti. Takip eden ikinci toplantıda faizin yüzde 36’ya, üçüncü toplantıda ise yüzde 35,07’ye gerileyeceği öngörüldü. 12 ay sonrası politika faizi beklentisi ise yüzde 29,22 seviyesinde şekillendi.