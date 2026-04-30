Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 24 Nisan 2025 haftasında toplam rezervlerinde önemli bir düşüş yaşadı. Bir önceki haftaya göre 3 milyar 415 milyon dolar azalan rezervler, 171 milyar 52 milyon dolar seviyesine indi.

Önceki hafta toplam rezervler 174 milyar 467 milyon dolar olarak açıklanmıştı.

BRÜT DÖVİZ REZERVLERİ GERİLEDİ

24 Nisan itibarıyla TCMB'nin brüt döviz rezervleri 870 milyon dolar azalarak 60 milyar 951 milyon dolar oldu.

Bir önceki hafta bu rakam 61 milyar 821 milyon dolar seviyesindeydi.

ALTIN REZERVLERİNDE 2,5 MİLYAR DOLARLIK DÜŞÜŞ

Aynı dönemde altın rezervleri de belirgin şekilde geriledi. 2 milyar 546 milyon dolar azalan altın rezervleri, 110 milyar 101 milyon dolar seviyesine indi.

Önceki hafta altın rezervleri 112 milyar 647 milyon dolar olarak kayıtlara geçmişti.