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Kaynak: AA

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 31 Temmuz itibarıyla merkezi yönetim brüt borç stoku verilerini açıkladı.

Buna göre merkezi yönetim brüt borç stoku, temmuz sonu itibarıyla 15 trilyon 463,3 milyar lira olarak kaydedildi.

BORCUN BÜYÜK BÖLÜMÜ DÖVİZ CİNSİ

Merkezi yönetimin toplam borç stokunun 7 trilyon 571,1 milyar liralık bölümü Türk lirası cinsi borçlardan oluştu.

Borç stokunun 7 trilyon 892,1 milyar liralık kısmı ise döviz cinsi borçlardan meydana geldi.

Böylece temmuz sonu itibarıyla merkezi yönetimin brüt borç stokunda döviz cinsi borçların tutarı, Türk lirası cinsi borçların üzerinde gerçekleşti.