Resmi verilere göre, merkezi yönetim bütçe gelirleri ocakta 1 trilyon 421 milyar 245 milyon lira, bütçe giderleri ise 1 trilyon 635 milyar 788 milyon lira olarak gerçekleşti. Böylece bütçe, yılın ilk ayında 214 milyar 543 milyon lira açık verdi.

GEÇEN YILA GÖRE YÜZDE 54,9 ARTTI

Bütçe gelirleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 55 artış gösterirken, giderlerdeki artış oranı yüzde 54,9 oldu. Nominal artışlara rağmen, harcamaların gelirlerin üzerinde seyretmesi, bütçe dengesindeki yapısal sorunun devam ettiğine işaret etti.

YILIN BAŞINDA YÜKSEK AÇIK ENDİŞE YARATTI

Yılın henüz ilk ayında 214,5 milyar liralık açık verilmesi, yıl sonu bütçe hedeflerinin tutturulmasına ilişkin soru işaretlerini de beraberinde getirdi. Uzmanlar, mevcut eğilimin sürmesi halinde bütçe açığının yıl içinde daha da büyüyebileceği uyarısında bulunuyor.