Kaynak: Haber Merkezi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2025 yılına ait genel devlet açığı ve mali verilerini açıkladı. Bir önceki yıl yüzde 3,4 seviyesinde olan genel devlet açığının Gayrisafi Yurt İçi Hasıla'ya (GSYH) oranı, 2025 yılında belirgin bir düşüş kaydederek yüzde 0,9’a geriledi.

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TÜİK verilerine göre, 2025 yılında genel devlet açığı 600 milyar 427 milyon TL olarak tahmin edildi. Açığın alt kalemlerine bakıldığında; merkezi devlet alt sektörü yılı açıkla kapatırken, mahalli idareler ve sosyal güvenlik kurumlarının bütçede fazla vermesi dikkat çekti.

Açık oranındaki bu iyileşmeye rağmen, genel devlet konsolide brüt borç stokunun GSYH'ye oranı artış göstererek yüzde 23,7 seviyesine tırmandı.

DEVLETİN GELİRLERİ 21 TRİLYON LİRAYI AŞTI

2025 yılında devletin kasasına giren ve çıkan rakamlarda da trilyonluk hacimler kaydedildi. Genel devlet toplam gelirleri 21 trilyon 429 milyar 677 milyon TL'ye ulaşırken, bu gelirlerin GSYH içindeki payı yüzde 33,9’a yükseldi. Harcamalar cephesinde ise tablo 22 trilyon 30 milyar 104 milyon TL olarak gerçekleşti. Harcama miktarındaki artışa rağmen, toplam harcamaların GSYH içindeki payı düşüş göstererek yüzde 34,8 seviyesine indi.

DOĞRUDAN VERGİLERİN PAYI ARTIYOR

Devletin en büyük gelir kalemi olan vergi ve sosyal katkı gelirleri, 2025 yılında 17 trilyon 4 milyar 170 milyon TL’ye ulaştı. Vergi yükünün dağılımında ise yapısal bir değişim gözlemlendi.

Dolaylı vergi olarak da bilinen üretim ve ithalat üzerindeki vergilerin toplam gelirler içindeki payı 2024 yılında yüzde 46,6 iken, 2025 yılında yüzde 44,5'e geriledi. Buna karşılık, gelir ve servet üzerinden alınan doğrudan (cari) vergilerin payı yüzde 28,3’e yükseldi. Net sosyal katkıların payı yüzde 27,1’e düşerken, sermaye vergilerinin yüzde 0,1'lik oranı değişim göstermedi.