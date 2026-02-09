Belediye Başkanı Şeniz Doğan, yaklaşık 500 zumbacının katılımıyla gerçekleşecek organizasyona tüm vatandaşları davet etti.

Sağlıklı yaşam ve sporu teşvik etmek amacıyla düzenlenen etkinlik, 4 Şubat Cumartesi günü Bereketler Toplantı ve Sergi Salonu’nda yapılacak. Türkiye’nin farklı kentlerinden gelen zumba eğitmenleri ve ZIN Aysun Batur’un liderliğinde, 400’den fazla katılımcı saat 14.00’te başlayacak programa katılacak. Etkinlik 17.00’de sona erecek.

Başkan Şeniz Doğan, spor ve sağlıklı yaşamı belediye çalışmalarının önceliklerinden biri olarak gördüklerini ifade ederek şöyle konuştu:

“Merkezefendi Belediyesi olarak sanata ve spora büyük önem veriyoruz. Kadın Çocuk Yaşam Merkezlerimizde ve spor tesislerimizde farklı branşlardaki kurslarımıza hemşehrilerimiz yoğun ilgi gösteriyor. Bu ilgi bizleri fazlasıyla mutlu ediyor. Özellikle kadın hemşehrilerimizin talepleri doğrultusunda ‘Zumba LoveStar Master Class’a üçüncü kez ev sahipliği yapacağız.”