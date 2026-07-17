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Kaynak: İHA

Mithatpaşa Mahallesi'nde bulunan ve depreme dayanıklı olmadığı gerekçesiyle 2022 yılında yıkılan Merkez Çarşısı'nın, kat sorununun çözülmesinin ardından 9 katlı olarak yeniden inşa edilmesi için yüklenici firmaya teslimi gerçekleştirilmişti. Geçtiğimiz aylarda temeli atılan projede belediye ekipleri bugün mühürleme işlemi uyguladı.

Zonguldak Belediye Meclisi'nin onayladığı imar planına karşı Mimarlar Odası Ankara Şubesi tarafından dava açılmıştı. Yargılama sonucunda Zonguldak İdare Mahkemesi, 3 Temmuz 2026 tarihli kararıyla imar planı değişikliğinin şehircilik ilkeleri, planlama esasları ve kamu yararına aykırı olduğu gerekçesiyle yürütmenin durdurulmasına hükmetti.