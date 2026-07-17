Mithatpaşa Mahallesi'nde bulunan ve depreme dayanıklı olmadığı gerekçesiyle 2022 yılında yıkılan Merkez Çarşısı'nın, kat sorununun çözülmesinin ardından 9 katlı olarak yeniden inşa edilmesi için yüklenici firmaya teslimi gerçekleştirilmişti. Geçtiğimiz aylarda temeli atılan projede belediye ekipleri bugün mühürleme işlemi uyguladı.

Merkez Çarşısı inşaatında çalışmalar durdu - Resim : 1

Zonguldak Belediye Meclisi'nin onayladığı imar planına karşı Mimarlar Odası Ankara Şubesi tarafından dava açılmıştı. Yargılama sonucunda Zonguldak İdare Mahkemesi, 3 Temmuz 2026 tarihli kararıyla imar planı değişikliğinin şehircilik ilkeleri, planlama esasları ve kamu yararına aykırı olduğu gerekçesiyle yürütmenin durdurulmasına hükmetti.

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