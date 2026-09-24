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Kaynak: İHA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Haftalık Para ve Banka İstatistikleri’ni açıkladı.

Buna göre, Merkez Bankası’nın toplam rezervleri 18 Eylül ile biten haftada 4 milyar 319 milyon dolar azalarak 174 milyar 405 milyon dolara geriledi.

BRÜT DÖVİZ REZERVLERİ AZALDI

Brüt döviz rezervleri, söz konusu haftada 5 milyar 636 milyon dolar azalış gösterdi. Bir önceki hafta 68 milyar 444 milyon dolar olan brüt döviz rezervleri, 62 milyar 808 milyon dolara indi.

ALTIN REZERVLERİ ARTTI

Merkez Bankası’nın altın rezervleri ise 18 Eylül haftasında 1 milyar 317 milyon dolar arttı.

Altın rezervleri, 110 milyar 280 milyon dolardan 111 milyar 597 milyon dolara yükseldi.