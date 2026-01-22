Merkez Bankası Ocak ayı politika faizini yüzde 37'ye çekti. Ekonomistler bu kararın enflasyona olan etkisini değerlendir. İşte politika faizi kararına ilişkin ekonomistlerden gelen ilk tepkiler...

Ekonomist Alaattin Aktaş, Merkez Bankası'nın faiz kararını "Ocak enflasyonu fena geliyor" diyerek değerlendirdi.

Politika faizi 1 puan aşağı çekilerek yüzde 38'den yüzde 37'ye indirildi. Demek ki ocak ayı enflasyonu fena geliyor... Zaten Başkan Karahan bunun işaretini vermişti. Ayrıca Merkez Bankası Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in 2026 enflasyonunu sözel olarak yüzde 19'a çıkarmasına pek itibar etmemiş ve 2026 enflasyonunu yüzde 16'ya çekemese de olabildiği ölçüde bu oranda ısrar edecek.

Ekonomist İris Cibre de kararın, Ocak ayı enflasyonunun yüksek geleceği anlamına geldiğini ifade etti.

Merkez Bankası politika faizini 100bps ile 37%'ye indirdi. Demek ki, Ocak enflasyonu gerçekten 4%lerde gelecek Politika faizi ile enflasyon arasındaki marjı standart korumaya devam ediyorlar. Expost reel faiz (vergi düşülmüş) 6,3% Dolarizasyon tarihi ortalamalarda Bireysele faydası yok, Ticariye kredi sınırı, not kısıtı derken zaten yetersiz. Enflasyon gıdadan yani faizin etki edemediği noktadan devam ediyor. Asıl sorun uzun zamandır, USD bazında, yüksek faiz dolayısıyla, bolca zenginleşme ve eli tuşta bekleyen 2.5 TRL TL

Ekonomi yazarı Uğur Gürses, politika faizinde yüzde 1'lik indirim kararını doğru bulduğunu ve bunun sebebinin "Talep koşullarının dezenflasyon sürecine verdiği desteğin azalması" olduğunu söyledi.

Merkez Bankası eski Başekonomisti Hakan Kara da kararı yerinde bularak, "Tebrik ediyorum, düşük faiz lobisinin gazına gelmediler" dedi.