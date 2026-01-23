Piyasalarda dikkatle beklenen TCMB’nin faiz kararı belli oldu. 22 Ocak tarihinde toplanan Para Politikası Kurulu, 100 baz puanlık indirime gitme kararı aldı. Böylece politika faizi %37,00 seviyesine çekildi. Piyasalarda ağırlıklı olarak 150 baz puanlık indirim beklentisi öne çıkıyordu. Ancak Merkez Bankasının hamlesi, piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre, faiz kararının ardından TCMB tarafından yapılan açıklamada; ocak ayında tüketici enflasyonunun gıda öncülüğünde arttığına dikkat çekilerek, ana eğilimdeki artışın ise sınırlı olduğu ifade edildi. Açıklamada, “Son çeyreğe ilişkin göstergeler, talep koşullarının dezenflasyon sürecine verdiği desteğin azalmasına rağmen sürdüğünü ima etmektedir. Enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışları iyileşme işaretleri göstermekle birlikte, dezenflasyon süreci açısından risk unsuru olmaya devam etmektedir” ifadeleri öne çıktı. Piyasalarda bundan sonraki süreçte ocak ve şubat ayında gerçekleşecek enflasyon rakamlarının önemli olduğu vurgulanıyor.

DİKKATLER OCAK VE ŞUBATTA

Alnus Yatırım tarafından yapılan değerlendirmede de ocak ve şubat enflasyon verilerinin 12 Mart’taki PPK toplantısı için kritik olduğu belirtilerek “Ocak ayında %3,75’e yakın bir veri görürsek, yıllık TÜFE yüzde 29,20 civarlarına doğru gerileyebilir. Şubat ayında %2,27 altındaki muhtemel bir veri de martta 100-150 baz puanlık faiz indiriminin önünü açabilir. Yüksek gelebilecek rakamlar ise TCMB’nin elini zayıflatabilir” ifadelerine yer verildi.

TCMB’nin faiz kararı kredi piyasalarında da yakından takip ediliyor. Geçen yıl gerçekleşen ve bu yıl da ocak toplantısı ile devam eden faiz indirimlerine rağmen son 2 haftalık süreçte ihtiyaç kredisi oranlarında yükseliş dikkat çekmişti.

KREDİ HACMİNDE SERT DÜŞÜŞ

Tüketicilerin yüksek faize tepkisi de BDDK tarafından açıklanan son verilerde kendini gösterdi. 16 Ocak ile sonra eren haftada ihtiyaç kredilerinin hacmi 2 trilyon 183,35 milyar TL oldu. Önceki hafta bu rakam 2 trilyon 212 milyar TL düzeyinde bulunuyordu. Böylece geçen hafta kredi hacmi 28,65 milyar liralık gerileme yaşandı. BDDK tarafından açıklanan veri setinde, ekim ayından bu yana ilk defa ihtiyaç kredisi hacminde düşüş dikkat çekti.